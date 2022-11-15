أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب البلدية تخصيص موقع للمطاعم والمقاهي من دون شيشة بمنطقة أسواق الري.



وقال العبدالجادر انه تمت الموافقة على التنازل عن الأرض المقابلة لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لصالح البلدية، كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة ج كمركز مراقبة لها.



وأضاف أن اللجنة رفضت طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد خليل الصالح بمنطقة الدوحة السكنية قطعة 1، ووافقت على طلب «الأوقاف» تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة الدعية قطعة 3.



وتابع: أبقت اللجنة على جدول أعمالها المبادرة الخاصة بتجميل مدينة الكويت، وذلك لدعوة المبادرين لتقديم عرض مرئي، وأحالت طلب امتداد شارع باسم ثنيان ثنيان الغانم إلى الجهاز التنفيذي، وأبقت على جدول أعمالها طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن موقع بديل لقسائم شرق الصناعية.