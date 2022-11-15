أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بالتعامل مع عدد من الشكاوى في إطار الجهود المبذولة لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج إن الإدارة تولي الاهتمام برفع مستوى النظافة بجميع المناطق بالمحافظة اهتماما كبيرا، فضلا عن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والمقيمين التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب والخط المباشر 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات أو التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع عدد من الشكاوى تمثلت في رفع سيارة نظرا لانتهاء المهلة القانونية لملصق الإنذار ولعدم استجابة مالكها، فقد تم رفعها وإرسالها لموقع حجز البلدية، إلى جانب رفع مخلفات أوراق أشجار متساقطة ورمال من منهول وتم تنظيف المنهول بالكامل والتأكد من أن تصريف المياه يعمل بالشكل الصحيح، فضلا عن التعامل مع شكوى بوجود مخلفات تشوه المنظر العام برفعها وتنظيف المكان بالكامل.



وأشار إلى أن المفتشين بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق لا يألون جهدا في التعامل مع الشكاوى التي تتعلق بالنظافة ومتابعة ومحاصرة الباعة الجائلين ورصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح.