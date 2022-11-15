أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اهتمامها بالمشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 الذي ينطلق الأربعاء لتحقيق رؤيتها ورسالتها بترسيخ قيم الوسطية والأخلاق الإسلامية ونشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز الوحدة الوطنية والمجتمعية.



وقال مدير إداراة العلاقات العامة بالوزارة زيد المنيفي، في تصريح صحافي، إن مشاركة «الأوقاف» في المعرض الذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ويستمر حتى 26 الجاري يهدف الى تثقيف المجتمع بكل شرائحه بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف القائم على مبدأ الوسطية والبعد عن التطرف والغلو في الدين.



وأفاد بأن الوزارة حريصة على أن تكون ضمن وزارات ومؤسسات الدولة المشاركة في المعرض لتحقيق استراتيجيتها وقيمها القائمة على الشراكة والعمل المؤسسي، مشيرا الى انه سيتم تخصيص الجناح رقم 5 في صالة رقم 7 بالمعرض لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وأوضح أن الوزارة ستقوم بتوفير إصدارات ومطبوعات ومواد إعلامية عدة لتوزيعها على زوار المعرض من بينها «سي دي» الموسوعة الفقهية وفهرس مجموعة الفتاوى والمذاهب الفقهية والتسهيل في فقه العبادات والدرر البهية اضافة الى عدد من إصدارات إدارة الإفتاء.