عبدالكريم العبدالله



في إطار تواصل جهود متابعة وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، توجه فريق «إدارة تفتيش الأدوية» في وزارة الصحة في حملة تفتيشية بالتعاون والتنسيق مع مفتشي وزارة التجارة، إلى إحدى الصيدليات الكائنة في محافظة الجهراء.



وتأتي الحملة ضمن إجراءات التفتيش الدورية على الصيدليات الأهلية، للتأكد من مدى التزام أصحاب تراخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية الأهلية بتطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لممارسة المهنة وتداول الأدوية.



هذا وأسفرت الحملة عن رصد وتحرير مخالفات في الصيدلية، أبرزها ضبط مكملات تم مسح تاريخ صلاحيتها، علاوة على وجود كميات على أرفف البيع تنتهي صلاحيتها خلال شهر ديسمبر المقبل، وهو ما يعد بدوره مخالفا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقرارات الوزارة المنظمة لذلك.



وهذا واتخذ فريق إدارة تفتيش الأدوية ومفتشو وزارة التجارة الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات وإغلاق الصيدلية.