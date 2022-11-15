أشاد سفير اليمن لدى البلاد علي بن سفاع بالعمل الخيري والإنساني الكويتي تجاه المنكوبين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم.



وقال بن سفاع لـ «كونا»، على هامش زيارته إلى جمعية «نماء الخيرية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، إن الزيارة جاءت عقب جهود الجمعية المبذولة في رحلتها الأخيرة إلى اليمن لتنفيذ إغاثات عاجلة ووضع حجر الأساس لقرية تأوي النازحين.



وأوضح أن توجهات الكويت الخيرة تجسدت عبر مواقفها السياسية مع الحكومة الشرعية اليمنية في المحافل الدولية ومن خلال الدعم الانساني والإغاثي للجمعيات الخيرية الكويتية ومنها «نماء الخيرية» وما بذلته من جهود اغاثية في اليمن، مشيرا الى ان اليمنيين يستشعرون دوما مواقف الكويت المشرفة تجاه قضايا الشعب اليمني.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ «نماء الخيرية» سعد العتيبي، في تصريح مماثل لـ«كونا»، عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع السفارة اليمنية للقيام بالمشاريع الاغاثية والتنموية والتعليمية باليمن بهدف تخريج جيل نافع لنفسه ومجتمعه.



وأشار العتيبي إلى أن وفد «نماء الخيرية» الاغاثي لليمن قام بتنفيذ أكثر من 1000 عملية للعيون وتوزيع 1000 سلة غذائية و250 سلة إيواء وتوزيع أكثر من 60 ألف لتر من المياه يوميا على النازحين اضافة إلى وضع حجر الأساس لقرية «نماء الخيرية» التي تشتمل على 40 بيتا ومسجدا ومدرسة ومستوصفا وبئرا ارتوازية.