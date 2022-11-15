انطلقت الاثنين فعاليات الملتقى العلمي الأول الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت تحت عنوان «المعلومات من منظور متكامل» والذي يناقش خلال يومين القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وسبل تطويرها.



وقال القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد الملا، في كلمته خلال الافتتاح، إن هذا التجمع العلمي يهدف الى تعزيز مبادرات وأهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت في تطوير نظم المكتبات وتنويع المصادر العلمية وضمان سهولة الوصول إليها عبر بناء نظام إداري ومؤسسي مستدام لتوحيد مرجعية البيانات.



وأضاف الملا ان هذا الملتقى يهدف أيضا الى تحقيق مبادئ الشفافية والمواطنة في الكويت تطبيقا لبرنامج عمل الحكومة الذي جاء تحت شعار «تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين» من خلال مواكبة التطورات في مجال المعلومات الرقمية وتعزيزها في مؤسسات الدولة المختلفة.



من جانبها، أكدت القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.مها السجاري في كلمة مماثلة أن المعلومات هي الأساس في نهضة وتقدم المجتمعات مشيرة إلى تغير وسائل نظم المعلومات وتناقلها عبر استحداث وسائل سهلت سرعة انتقالها وانتشارها في العالم.



وأضافت السجاري أن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على أهمية هذه المعلومات بمختلف صورها وأهميتها في تطوير الحياة العلمية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات والدول، اضافة الى بحث جوانب المعلومات وتعريفها وتداخلها في شتى مجالات الحياة على المستوى الأكاديمي والاجتماعي والمؤسسي بهدف إنشاء برامج مشتركة بين هذه الأقسام العلمية في مجال الدراسات المعلوماتية.



يذكر أن الملتقى يشهد مشاركة أكاديميين متخصصين في مجالات العلوم الاجتماعية والحياتية والتربوية ونظم المعلومات بالإضافة إلى العلوم الطبية وستناقش فيه 17 ورقة عمل عبر خلال ثلاث جلسات تدور حول الحوكمة والمواطنة الرقمية وأثرها على الوعي المعلوماتي وكذلك أمن المعلومات السيبراني وأهميته في الدول كما تتناول التحول الرقمي والاستدامة المعرفية ودورها في بناء المجتمعات والعلوم وتداعيات هذه التكنولوجيا على أخلاقيات المجتمع.