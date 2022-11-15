استقبلت وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والطفولة م.مي البغلي سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر، وسفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت أسامة شلتوت، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكدت الوزيرة م.البغلي خلال اجتماعها مع السفيرة الفرنسية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.



من جهتها، اقترحت السفيرة الفرنسية تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في عدة مجالات كحماية حقوق المرأة والأماكن الترفيهية الخاصة بالأطفال وإيواء الأطفال الجانحين.



وأشادت الوزيرة م.البغلي خلال اجتماعها مع السفير المصري بالعلاقات الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الاجتماعات الثنائية في تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب المتميزة.



من جانبه، أثنى السفير المصري على الدور الحيوي الذي تؤديه الكويت والجمعيات الخيرية الكويتية في دعم المحتاجين في شتى أنحاء العالم ومبادراتها في تقديم العون والمساعدة والاغاثات الإنسانية العاجلة.



وأطلع السفير المصري الوزيرة م.البغلي على التجربة المصرية في مجال دعم ومراقبة جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية لتؤدي دورها وفق الأهداف المنشودة.