شارك أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.محمد إبراهيم زينل في اجتماع المجلس التنفيذي الأول للدورة الـ 54 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في الفترة من 9 إلى 11 الجاري في رحاب جامعة الخرطوم في جمهورية السودان، برئاسة د.ساري حمدان رئيس الدورة 54 للمؤتمر العام للاتحاد رئيس جامعة عمان الأهلية بحضور الأمين العام للاتحاد د.عمرو سلامة، والأمينين العامين المساعدين للاتحاد د.خميسي حميدي ود.عبدالرحيم الحنيطي ومديرة الإدارة لينا البيطار وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الذين يمثلون أقطار الوطن العربي، وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد.



وأشاد المشاركون بالاجتماع بالنشاط الكبير الذي يشهده الاتحاد والبرامج والمشاريع النوعية التي يقوم بتنفيذها، والتي من أبرزها مشروع التصنيف العربي للجامعات، ومشروع تأهيل الدوريات العربية للتصنيف الدولي سكوبيس، والإطار الموحد للمؤهلات العربية، بالإضافة إلى مشاريع وأفكار ريادية أخرى.



كما ناقش أعضاء المجلس قبول عضوية خمس جامعات عربية جديدة تقدمت بطلبات للانضمام لمظلة الاتحاد، بالإضافة إلى طلب تحويل عضوية جامعة هرمود في الصومال من عضو مشارك إلى عضو عامل، ومشروع إنشاء جمعية لإدارة الأزمات والكوارث، ومقترح إنشاء جمعية خاصة بالتعليم المفتوح، ومقترح انضمام المنظمة العربية للمسؤولين عن القبول والتسجيل في الجامعات العربية، والطلبات المقدمة من الجامعات لاستضافة الدورة الـ 55 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في العام المقبل بإذن الله.



وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية د.عمرو سلامة إن الاتحاد يمثل أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، ويهدف إلى تعزيز أواصر الوحدة العربية والتنسيق المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم في عضويته 450 مؤسسة تعليمية.



وأضاف سلامة أن الاتحاد يسعى من خلال إستراتيجيته إلى تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة من أجل مستقبل أفضل وتحقيق الرفاهية للمواطنين في المنطقة العربية.