نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة ندوة حملة التعريف بيوم 6 نوفمبر (اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية) بقمة المناخ COP27 والذي يتزامن مع انعقادها والتي استضافها جناح الكويت الرسمي في القمة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وبينت أن الحضور تجاوبوا للعرض المرئي الذي طرحته الجمعية.



وأكدت رئيس الجمعية د.وجدان العقاب أن الندوة «تضمنت أهمية 6 نوفمبر والتعريف به وتكمن في حاجة العالم إلى الالتفات للأضرار التي تترتب على البيئة من هذا المنظور مكانيا وزمنيا حيث إنها عابرة للحدود وتؤثر على دول مجاورة ويتجاوز الضرر زمنيا عبر الأجيال المتعاقبة لتأثيرها على الموارد الطبيعية كالثروة السمكية هو والغطاء النباتي والمياه الجوفية»، لافتة إلى أن «كلفة التأهيل والإصلاح أكبر بكثير من كلفة تجنب وقوع الضرر عند استخدام البيئة كأداة من أدوات الحرب».



وأشادت د.العقاب بـ «تفاعل الحضور حول تشابه تجربة الكويت بما هو موجود على خارطة الدول العربية التي تعرضت لحروب ونزاعات عسكرية بما يستدعي تضافر الجهود لاستذكار أهم النقاط الرئيسية لمنع استمرار ذلك، حيث إن تلك الأضرار تعزز من حدة التغير المناخي وآثاره كالجفاف بسبب تدهور الغطاء النباتي والتأثير على الأمن المائي والغذائي».



وأثنت على الدعم اللوجستي الذي قدمته الهيئة العامة للبيئة وجناح الكويت لمؤسسات المجتمع المدني الكويتية، مضيفة «هذا الأمر يجب أن نقف عنده ونشكر الهيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد على حسن الاستقبال وزيارته لجناح الجمعية واستضافته أنشطتها وفعالياتها في الجناح الرسمي للكويت».