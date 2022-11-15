مبارك الحجرف: يجب إنهاء قضية البديل الاستراتيجي وتحسين مستوى الخدمات وتعظيم إيرادات الدولة..والدول المجاورة لديها عشرات الجامعات الحكومية ونحن لا نزال على جامعة واحدة

عبدالوهاب العيسى: الزيادات التي تحدث على إيرادات الناس بمطالب شعبوية يقابله ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وهذا خلل في الدراسات الخاصة بهذا الجانب ويجب أن يتحول السلوك السياسي من الخطاب الشعبوي الى التنموي لتحقيق الرفاه الحقيقي

سعد الخنفور: في عهد محاربة الفساد أصبح المتنفذون أقوى من الحكومة ونحن أول من يقف مع الحكومة إذا حاربت الفساد والوضع في الصحة والتعليم سيئ.. ولماذا لا يتم تثمين جليب الشيوخ؟

شعيب المويزري: هناك أطراف لا تريد لهذا المجلس أن يعمل ونحن مضى علينا 40 عاماً ونحن نحارب الفساد دون فائدة ونقف مع الحكومة ونساندها إذا كانت مع الشعب ونكون ضدها إذا وقفت ضد المواطن

مجلس الأمة ينتقل إلى استكمال مناقشة الخطاب الأميري الذي بدأ به في الجلسة السابقة

مجلس الأمة يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي بعد التصويت على الطلب بالنداء بالإسم

مجلس الأمة يوافق على رفع الحصانة عن النائب عبيد الوسمي بعد التصويت على الطلب بالنداء بالإسم

مجلس الأمة يوافق على بند الرسائل الواردة بجميع ما ورد فيها حسب المرفق في جدول الأعمال ويوافق على بند كشف العرائض والشكاوى الواردة

محمد هايف: أشكر اللجنة الإسكانية على اهتمامها في منطقة جنوب القيروان وأدعو إلى الاهتمام بمنطقة الحساوي المهملة ومعاناة المواطنين هناك وهذه منطقة مهمة ممكن أن تتحول إلى مشاريع مربحة للحكومة

أحمد لاري: لجنة الأولويات ستعطي الأولوية للقوانين المتعلقة بالبديل الاستراتيجي وتعيينات القياديين لتصحيح المسار في تسكين المناصب وهناك تجاوزاً لمن خدم من خلال تعيين أشخاص من الخارج «بالبراشوتات» ويحب أن تكون التعينات وفق معايير

مهند الساير: نحن في اللجنة التشريعية البرلمانية نحرص على استعجال قانون تعارض المصالح وندعو الجميع لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد الأحد المقبل

جنان بوشهري: هناك طلب لاسـتعجال تقرير اللجنة التشريعية بشـأن قانون تعـارض المصالح وعلى المجلس استدعاء الجهات الرقابية لمعالجة الثغرات القانونية..ولماذا تُحفظ بعض القضايا وتمكين الفاسدين من الاعتداء على المال العام؟

حسن جوهر: بصفتي رئيساً للجنة الإسكان والعقار أطمئن المواطنين وأبشّرهم أنه تم الاتفاق مع ⁧‫وزير الإسكان‬⁩ حول إزالة العوائق في ⁧‫جنوب القيروان‬⁩ قريباً

ثامر السويط: انعدام القرار وراء تفاقم القضية الإسكانية والرعاية السكنية خصصت أراضي جنوب القيروان..وللأسف الخطوات بطيئة والمنطقة تغطي سكن 4500 أسرة

-على الحكومة الإسراع في تقديم برنامج عملها وأن يتضمن معالجة للقضية الإسكانية

أسامة الشاهين: يجب إقرار رسالة لجنة الشؤون الصحية فهناك بند المساعدات العامة ورعاية المسنين للنظر في رفع قيمة المبالغ المخصصة والتوسع في الشرائح المستفيدة ودور جهاز المسؤولية الطبية الذي أُنشـئ مؤخراً في شأن مزاولة مهنة الطب

خليل الصالح: يعاني المواطن من نقص مشاريع الترفيه وهذا السلوك الحكومي يجب أن يتغير ..ونطالب بزيادة المكافآت للطلبة الدارسين في الخارج كونهم يواجهون مشاكل عدة

خليل أبل: لماذا هذا الشح على المعاقين الذين يجب الاهتمام بهم وأحمّل وزير الشؤون هذه المسؤولية..والحكومة مقبلة على تقديم برنامج عملها ونتوقع أن يتم ربط كل مشروع بفرص عمل والمشاريع يجب أن ترتب وفق الأولويات

حمد المطر: شاركتُ في الزيارة الحكومية النيابية لجسر جابر والجزر المتواجدة هناك وكذلك المنطقة الشمالية والتي من ركائزها ميناء مبارك وتم التداول أن عدم تشغيله لأسباب سياسية ولم نسمع رداً من الحكومة

صالح عاشور: هناك بند في رسالة لجنة الظواهر السلبية عن قضية الواسطة وهو ما لاحظناه في التعيينات الأخيرة وإن كانت هذه القضايا ملاحظات الآن فستتحول إلى أسئلة وتالياً إلى مساءلة سياسية فنحن لا نقبل تجاهل الموظف الجاد والمخلص

مبارك الحجرف: لابد من توافر رؤية لقضية تطوير الجزر ..ويجب أن نلتزم بتعاليم الدين الإسلامي بخصوص الترفيه وتناغم مع دول مجلس التعاون

مجلس الأمة يناقش بند الرسائل الواردة

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس العادية والأمين العام المساعد لشؤون الجلسات أحلام القلاف تتلو أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة

الرسائل الواردة

1- رسـالـة مـن رئـيس لجنـة المـوارد البشـرية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح برغبـة المحـدد بـنص الرسـالة إلـى لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل للاختصـاص وفقـاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.

2- رسـالـة مـن رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر يطلـب فيهـا تشـكيل لجنـة مشتركة مع اللجنة الماليـة لنظـر مشـروع القـانون بشـأن " إنشـاء المنطقـة الاقتصـادية الشمالية " المـدرج علـى جـدول أعمـال اللجنـة الماليـة، وذلـك وفقا لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.

3- رسـالـة مـن رئيس لجنـة المشاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة الموضـوعات المحـددة بنص الرسالة.

4- رسـالـة مـن رئيس لجنـة القـيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث أسـباب انتشـار الظـواهر السلبية الدخيلـة علـى المجتمـع الكـويتي والمحـددة بـنص الرسالة، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا وتوصياتها للمجلـس قبـل نهاية دور الانعقاد الحالي.

5- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف ديوان المحاسبة بدراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

6- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا اسـتعجال اللجنـة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشـروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح وأي اقتراحـات بقـانـون قـدمت بهـذا الشـأن، على أن يدرج التقريـر علـى جـدول الأعمال بعـد الانتهاء مـن مناقشـة بنـد الرد على الخطاب الأميري.

7- رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب شـباب المـويزري يتقـدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة حماية الأموال العامة.

8- رسالة من عضو مجلس الأمة / د. محمـد هـادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيـروان وتخصيصها لصالح الرعايـة السـكنية، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

9- رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بـالتحقيق فـي تـأخر تـوفير الخدمات الصحية بتفاصيلها الـواردة فـي البنـد رقـم (6) مـن الرسـالة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.

10- رسـالة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (167) إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط وذلك وفقـا لـنص المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية.

11- رسالة من عضو مجلس الأمة / د. محمـد هـادي الحويلة يطلب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتيـة لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد، والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات الماليـة اللازمة لتنفيذها، علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.



12- رسالة مـن رئـيس لجنـة المـوارد البشـرية يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث الموضوعات المحـددة بـنص الرسالة، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

13- رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبـون فيهـا تكليـف اللجنة التعليمية بالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة، وختمـه بالتوصيات اللازمـة ورفعهـا إلـى مجلـس الأمـة لاتخاذ اللازم، مـع مراعـاة النقـاط المحـددة بـنص الرسالة عنـد البحث والتقصي.

14- رسالة من النائب مبارك الحجرف بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل

15- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.

16- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي.

17- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة ورفضها لبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة والمحددة بنص الرسالة، كما تعترض على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية.