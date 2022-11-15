عبدالعزيز الفضلي

تلقت عدد من قياديي المناطق التعليمية قرارات تدويرهم صباح اليوم، حيث اصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، قرارات التدوير لبعض مدراء المناطق التعليمية ومدراء ادارات مركزية في المناطق التعليمية وهي كالتالي نقل المدير العام منصور الديحاني من منطقة الأحمدي التعليمية إلى منطقة العاصمة التعليمية.

ونقل المدير العام وليد بن غيث من منطقة حولي التعليمية إلى منطقة الأحمدي التعليمية.ونقل المدير العام منصور الظفيري من منطقة الفروانية التعليمية إلى منطقة حولي التعليمية.

ونقل مدير الشؤون التعليمية من منطقة الجهراء التعليمية حمد السعيد إلى منطقة العاصمة التعليميةو نقل مدير الشؤون التعليمية من منطقة الفروانية التعليمية حمود راشد العنزي إلى منطقة الأحمدي التعليمية.ونقل مديرة الشؤون التعليمية من منطقة العاصمة التعليمية دلال الناهض إلى منطقة حولي التعليمية.و نقل مديرة الشؤون التعليمية من منطقة حولي التعليمية ندى المطيري إلى منطقة الجهراء التعليمية.و نقل مدير الشؤون التعليمية من منطقة الأحمدي التعليمية فهد العجمي إلى منطقة الفروانية التعليمية.وتكليف منصور الديحاني كمديراً لمنطقة الجهراء التعليمية بالإضافة إلى عمله.

وتكليف منصور الظفيري كمديرًا لمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالإضافة إلى عمله. وتكليف وليد الغيث كمديراً لمنطقة الفروانية التعليمية بالإضافة إلى عمله.

وفيمايلي القرارات :