السمنة من أهم العوامل المرتبطة بالإصابة بالسكري

عبدالكريم العبدالله

اعتبر رئيس رابطة جراحة "السمنة" الكويتية والخليجية ووزير الصحة الاسبق د.محمد الجارالله، أن "السمنة" من أهم العوامل المرتبطة بالإصابة بمرض السكري، لافتا الى أنها لم تعد مقتصرة على البالغين، بل تؤثر على الأطفال والكبار بسبب نمط الحياة الحديثة والنظام الغذائي في الوقت الراهن، مشيرا الى أن نسبة الاصابة بمرض السكر نتيجة "السمنة" تصل الى 80%.

وذكر د.الجارالله في تصريح صحافي بمناسبة اليوم العالمي للسكر ، بأن الحاجة اصبحت ملحة لمعالجة "السمنة" من جذورها لتقليل خطر الاصابة بمرض السكري، وما يترتب عليه من مضاعفات.

واوضح د.الجارالله أن تغيير نمط الحياة بشكل جذري من أفضل الطرق للوصول الى الهدف المنشود عبر المدى الطويل من خلال تغيير ثقافة الغذاء بشكل عام وممارسة الرياضة، أو التفكير بحلول بديلة للاشخاص المصابين بالسمنة المفرطة مثل اجراء جراحات "السمنة" بعد استنزاف خيارات تعديل النمط الغذائي والرياضة .

واشار الى أن الحلول الجراحية هي ليست الوسيلة الاولى ولكنها الامثل لعلاج بعض حالات السمنة المفرطة، لافتا الى أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد تشيلي في معدل اجراء عمليات السمنة بالنسبة للمواطنين، حيث تتجاوز 5000 عملية سنوياً ، وذلك نتيجة انتشار السمنة ، وتوفير الامكانيات التقنية والجراحية الحديثة، علما بأن الكويت رائدة في هذا المجال.

وبين د.الجارالله بأن عملية تحويل المسار تعتبر الجراحة الذهبية بعقود طويلة، إذ تقاس عمليات السمنة كالتكميم وحلقة المعدة وغيرهما على أساسها، على الرغم من أن هذه العملية تقلصت بعد ظهور عملية التكميم التي لا تزال سائدة ولكن رجعت عملية تحويل المسار بشكل كبير کوسیلة رئيسية لتصليح عملية التكميم عند زيادة الوزن مرة أخرى.