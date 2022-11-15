أعلن د.محمد الشطي رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرانية عن طرح الجمعية لمشروعها الخيري الجديد اجراء مائتي عملية جراحية للمصابين بالماء الأبيض (الكتاراكت) في الصومال وسورية لمساعدة الفقراء الذي فقدوا نعمة البصر بسبب المياه البيضاء على استعادة الرؤية والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية من جديد.

وبين د.الشطي أن تكلفة العملية للمريض الواحد لا تتجاوز الأربعين دينارا كويتيا يتمكن من خلالها المريض من استعادة بصره والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي وتمكنه من رعاية أسرته وأولاده بدلا من أن يكون عالة عليهم.



ولفت د.الشطي الى أهمية شكر الله على نعمة البصر مع كثير من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد، خاصة نعمة البصر التي عن طريقها يطلع الإنسان على عظمة في خلقه ويتمكن بها من ممارسة حياته الطبيعية.



وقال: لهذا أهيب بالاخوة المحسنين وأهل الخير ان يشاركوا هذا الاجر العظيم لان من فقد بصره يفقد معه الحياة ومن يستعيد بصره تسترد له الحياة من جديد، ليس له وحده بل لاأسرته وأطفاله معه، والله تعالى يقول: (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)

وهذه نفوس تتألم وتترقب عطاء يعيد لها نور الحياة وبعملية جراحية بسيطة تعيد البصر لمن حرم منه، فبادر بصدقتك وزكاتك أخي الكريم واختي الكريمة لاجراء هذه العمليات لاخوتنا في الصومال وسورية وبارك الله لكم في نعمه.

وشكر د.الشطي لأهل الكويت هذا التفاعل الطيب مع مشاريع جمعية المنابر القرآنية ولجميع الداعمين من المتبرعين والمحسنين وأهل الخير الذين دائما يبذلون العطاء لخدمة المسلمين ومساعدة المحتاجين ولم يتوانوا في دعم اخوانهم من المسلمين في كل مكان ابتغاء وجه الله تعالى.