تبدأ نجمة الموسيقى أديل إقامتها في لاس فيجاس يوم الجمعة بعد عشرة أشهر من إلغاء سلسلة من الحفلات في اللحظة الأخيرة بداعي وجود تأخيرات بسبب كوفيد-19.

وواجهت المغنية وكاتبة الأغاني البريطانية رد فعل غاضبا على الإنترنت في يناير كانون الثاني بعدما ألغت حفلاتها قبل فترة وجيزة من موعدها، بعد أن كان بعض الجمهور قد سافر بالفعل إلى نيفادا لحضور ما أُطلق عليه "عطلات نهاية الأسبوع مع أديل".

وكان الممثل الأمريكي دومينيك كريسونينو في مطار نيويورك حين سمع النبأ لكنه سافر إلى لاس فيجاس على أي حال. وانتهى به الحال إلى التحدث إلى المغنية البريطانية عبر تطبيق (فيستايم). والآن سيعود في نهاية الأسبوع الحالي ليشاهد أديل أخيرا وهي تغني في فندق سيرزس بالاس.

وقال كريسونينو "أن يكون لدينا فرصة أخيرا للذهاب ورؤيتها هو التعويض لنا الآن، نتطلع بشدة إلى الاستماع لصوتها ورؤية هذا الحفل الذي انتظرناه".