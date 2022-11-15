نُقل مقدم البرامج الأميركي الشهير جاي لينو (72 عاماً) إلى المستشفى نتيجة إصابته بحروق خطرة بعدما شبّ حريق في إحدى سياراته، لكنّه أكّد أنه "بخير".

وأصيب الفكاهي الذي تولّى سابقاً تقديم برنامج "تونايت شو" والمعروف بحبّه لعالم السيارات، بجروح عقب اشتعال النيران في إحدى سياراته المركونة داخل مرآب تابع له في لوس أنجليس.

وأشار لينو لفرانس برس إلى أن عملية شفائه قد تستغرق أسبوعين، مضيفاً "أُصبت بحروق بالغة نتيجة حريق شبّ في خزان الوقود. أنا بخير. وسأحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين لأستعيد نشاطي".

وأفاد موقع "تي ام زد" بأنّ النيران اشتعلت في إحدى سياراته مما أدى إلى إصابة الجانب الأيسر من وجهه من دون تضرر عينه وأذنه.

وقد ألغى لينو حضوره إلى إحدى المناسبات في لاس فيغاس الأحد بسبب "حالة طبية طارئة" تمنعه من السفر، على ما نقلت مجلة "بيبل".

وتولّى جاي لينو تقديم برنامج "تونايت شو" خلفاً لجوني كارسون، الاسم الأميركي البارز أيضاً في البرامج الحوارية الأميركية.

واستمر في تقديم هذا البرنامج مدى 22 عاماً، قبل أن يحل مكانه الفكاهي جيمي فالون عام 2014.

ولينو هاو لجمع السيارات، وتُقدَّر قيمة المجموعة التي يحوزها من سيارات ودراجات نارية قديمة نادرة، بعشرة ملايين دولار.