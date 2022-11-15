أظهرت أحدث إحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي " يوروستات" ارتفاع معدل التوظيف وإجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثالث.

وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر0 % في الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفع معدل التوظيف بنسبة 2ر0%. وفقا لما ذكرته يوروستات.

وتراجع معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ 8ر0 خلال الربع الثاني.

وسجلت قبرص ورومانيا أعلى نسبة نمو اقتصادي، بلغت 3ر1% خلال الربع الثالث، تليهما السويد بنسبة 7ر0 %، وبعد ذلك ألمانيا بنسبة 3ر0%.

وبالمقارنة، انخفضت نسبة نمو اقتصاد لاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك خلال الربع الثالث بنسبة سالب 7ر1% و سالب 4ر1% و سالب 4ر0% على التوالي.