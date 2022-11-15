يتوقع محللون اقتصاديون استمرار تزايد عدد الشركات المفلسة في ألمانيا هذا العام والعام المقبل أيضا.

ووفقا لتحليل أجرته شركة الاستعلام الائتماني "كريف"، والذي شمل بيانات من حوالي 3 ملايين شركة، تعاني أكثر من 300 ألف شركة في ألمانيا حاليا من مشكلات مالية.

وأظهر التحليل أن عدد الشركات المرجح إفلاسها ارتفع بنسبة 6ر15% في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مقارنة بآذار/مارس الماضي.

وقال فرانك شلين، المدير الإداري لشركة "كريف" في ألمانيا: "تكاليف الطاقة المرتفعة والمشكلات الحالية في سلاسل التوريد والتضخم تسبب مشكلات للعديد من الشركات"، عازيا الأمر أيضا إلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

وتتوقع الشركة أن يرتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا هذا العام بنسبة 6ر3% مقارنة بالعام الماضي. وقال شلاين: "نتوقع حاليا إفلاس 14500 شركة في عام 2022"، مضيفا أنه من المتوقع في عام 2023 أن يرتفع العدد مرة أخرى إلى 17 ألف شركة.