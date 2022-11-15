توفيت امرأة شابة في جمهورية التشيك بعد أن سحقها ضاغط شاحنة قمامة.

وقالت وسائل الإعلام التشيكية إن الشابة كانت نائمة في حاوية نفايات في مدينة هافيروف الشهيرة بصناعات التعدين، الواقعة على مسافة نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة براغ.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عمال القمامة كانوا يفرغون حاوية نفايات خاصة بالورقيات وبعد وقت قصير سمعوا صراخا من داخل السيارة.

ولم يستطع عمال الإنقاذ الذين تم استدعاؤهم مساعدة المرأة المحاصرة.

وبدأت إدارة البحث الجنائي تحقيقا في هوية المرأة القتيلة والظروف الدقيقة وراء وفاتها.

وقال العمال إنهم لم يلاحظوا المرأة عندما كانوا ينظرون إلى داخل حاوية النفايات.

يشار إلى أن حوادث خطيرة ومميتة تقع في الجمهورية التشيكية بشكل متكرر خلال موسم الشتاء لأن المشردين ينامون في حاويات القمامة.