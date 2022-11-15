تباطأ اقتصاد بولندا خلال الربع الثالث، عقب أن رفع البنك المركزي معدلات الفائدة لأعلى مستوى منذ عقد، بالاضافة إلى الحرب في أوكرانيا التي خفضت الطلب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء البولندي القول إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 5ر3% خلال ثلاثة أشهر حتى أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان اقتصاديو بلومبرج قد توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 4ر3%.

ويشار إلى أن رفع معدلات الفائدة في بولندا أدى لانهيار الطلب في قروض الرهن العقاري، كما أخفق حتى الآن في كبح التضخم، الذي بلغ 9ر17% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوى منذ 26 عاما.