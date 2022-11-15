أكدت الفنانة رانيا يوسف أن سيناريو فيلم "ملك"، الذي تقوم ببطولته، مكتوب بحرفية شديدة ويناقش فكرة جديدة لم تخوضها من قبل.

وقالت رانيا يوسف إن تركيبة الفيلم مختلفة ونقلة لأي ممثل، لأنه يمزج بين الرعب والروحانيات ويمثل إضافة جديدة في مسيرتها الفنية، وأوضحت أن قصة الفيلم تمثل فرصة للتطوير لأنها تسلط الضوء على بصيرة الأشخاص وموهبتهم في التنبؤ بالأشياء المستقبلية، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية "ملك" ولديها طفل يتعرض لمحنة.

وأضافت أن ملك ضمن أحداث الفيلم تعرف بموهبتها في كشف الأحداث المستقبلية ما يسبب لها مشاكل في حياتها، مشيرة إلى مفاجآت عديدة ستكشف عنها الأحداث تتمنى أن تعجب الجمهور وقت عرض الفيلم .

وكشفت عن أن أحداث الفيلم بالكامل يتم تصويرها في البحر نظرا لأنها تدور في إطار تشويقي قائم على الأكشن، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور نظرا لقصته المميزة خاصة أنه يمثل توليفة جديدة على السينما المصرية.

وتستعد رانيا يوسف هذه الأيام لاستكمال تصوير باقي مشاهد الفيلم، إذ لا يتبقى لها سوى مشاهد قليلة وبعدها سيكون العمل جاهزا للعرض.

ويشارك في بطولة الفيلم نضال الشافعي ومحمد الشقنقيري، وتأليف وإخراج أيمن الرفاعي.