أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو عبر قناتها على تليجرام أن الحكومة قالت إنها تريد زيادة صادرات الحبوب لأكثر من الضعف العام المقبل.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء أن وزيري الزراعة والاقتصاد اتفقوا على حصة تصدير بمقدار 5ر25 مليون طن.

والزيادة المقررة ترجع لحصاد قياسي في روسيا العام الجاري، الذي بحسب أبرامشينكو من المقرر أن يصل لأكثر من 150 مليون طن. وتعد البلاد أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

ويعود ارتفاع أسعار الغذاء المتزايدة في جزء كبير منها إلى الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي عرقلت شحنات الغذاء، والمخاوف الدولية بحدوث مجاعة في أفقر الدول.

وظلت الموانئ الأوكرانية مغلقة على مدى شهور مما حال دون خروج شحنات الحبوب، حيث تعتبر أوكرانيا مُصدر حبوب كبير في السوق العالمي. وينقضي الاتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تم التفاوض عليه في الصيف الماضي، يوم السبت المقبل، بينما لا يزال مصيره غير معلوم.