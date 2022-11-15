فاز فيلم "تنغو سوينيوس إلكتريكوس" (لدي أحلام كهربائية) للمخرجة الكوستاريكية فالنتينا موريل بجائزة "ألكساندر الذهبي" الكبرى في الدورة 63 لمهرجان ثيسالونيكي السينمائي الدولي في اليونان.

وتكافئ هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 ألف يورو "التصوير الجميل والرقيق لطريقة حب العيوب الموجودة في شخص عزيز"، كما أوضحت لجنة تحكيم المهرجان الذي يقام في المدينة اليونانية الثانية في شمال البلاد.

كما اختارت اللجنة البطل الكوستاريكي لهذا الفيلم رينالدو أميين كوتييريز كأفضل ممثل.

وإنتاج الفيلم مشترك بين بلجيكا وكوستاريكا وفرنسا.

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "ألكسندر الفضي" (خمسة آلاف يورو) للمخرج السويسري مايكل كوخ عن فيلمه "دري فينتر" (الشتاء الثالث) حيث يصوّر حب زوجين يتعرّض لتجارب في قرية في جبال الألب السويسرية.

وحصلت المخرجة اليابانية شي هاياكاوا على جائزة "ألكسندر البرونزي" (ثلاثة آلاف يورو) عن فيلمها "بلان 75" (الخطة 75) الذي يتناول قضايا الوحدة والشيخوخة في اليابان.

وخصص مهرجان ثيسالونيكي الذي افتتح في 3 تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام، ل"تمثيل المرأة" في الفن السابع، بحسب مديرته الفرنسية إليز جالادو.