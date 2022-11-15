أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في دولة الإمارات، تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الربع الثالث من عام .2022

وسجلت المجموعة زيادة لافتة في إيراداتها للربع الثالث، بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 46ر1 مليار درهم ، بنسبة نمو فاقت 35% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 لتصل إلى 75ر3 مليار درهم.

وعزت المجموعة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات ( وام) هذه الزيادة إلى النمو القوي في أعمال القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

وحقق قطاع الموانئ نمواً بنسبة 18% في إيراداته على أساس سنوي على أساس المقارنة المثلية وذلك عند تعديلها بالأثر الإيجابي لعقد توريد الرمال غير المكرر في عام .2021

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث لعام 2022 بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 594 مليون درهم (بنسبة نمو أكثر من 42% على أساس سنوي ليصل إلى 65ر1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022) محققة هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 5ر40 % خلال الربع الثالث من العام، و 9ر43 % للأشهر التسعة الأولى من عام .2022

ومن المتوقع أن تواصل أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هذا الأداء مدعومةً برافعة تشغيلية في قطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في المرحلة المقبلة.

وحقق صافي أرباح المجموعة نمواً ملموساً بنسبة 77% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لعام 2022 ليصل إلى 334 مليون درهم (بنسبة نمو بلغت أكثر من 58% على أساس سنوي ليصل إلى 941 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022).

وارتفعت ربحية السهم الواحد بمعدل 27% على أساس سنوي لتصل إلى 19ر0 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام .2022

وحقق قطاع الموانئ نمواً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 31% خلال الربع الثالث على أساس سنوي (أكثر من 28% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022) مدفوعاً بزيادة الطاقة الاستيعابية بعد التوسعة التي شهدتها كل من مرافئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة عام .2021

وشملت أهم الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها خلال الربع الثالث من العام الحالي، توقيع اتفاقية الاستحواذ على حصص 80% في شركة "جلوبال فيدر شيبينج" ("جي إف إس")، الشركة العالمية لشحن الحاويات التي تتخذ من دبي مقراً لها.