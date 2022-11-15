أكد رئيس الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كسابا كروسي على ضرورة التركيز على قضية المياه بوصفها إحدى تجليات تغير المناخ ، محذرا من أزمة مياه عالمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري لكروسي على هامش فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ ، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد .

وقال المتحدث ، في بيان صحفي ، إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حرص على الاستفسار على مسار المفاوضات حول شتى الموضوعات المطروحة على أجندة العمل، وخاصةً قضية الخسائر والأضرار التي يتم إدراجها للمرة الأولى على أجندة مؤتمر المناخ.

وأضاف المتحدث أن كروسي أبدى اهتماماً خاصاً بموضوعات المياه وارتباطها بقضية تغير المناخ، حيث أوضح أن المجتمع الدولي بصدد أزمة مياه عالمية، وهو ما يستوجب العمل على تلافيها من خلال التركيز على قضية المياه بوصفها إحدى تجليات تغير المناخ، ونوه في هذا الإطار بالارتباط الوثيق لقضية المياه بأمن واستقرار الدول، خاصةً في الدول التي تتشارك مجاري مائية دولية.