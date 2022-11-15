أظهر الاقتصاد الدنماركي قوة غير متوقعة في الربع الثالث، بدعم من زيادة النشاط الصناعي وتحسن الطلب في قطاع صناعة الخدمات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيانات أحد مؤشرات هيئة الإحصاء الدنماركية، رجحت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر0% في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني.

وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الدنماركي يحقق أداء أفضل مما كان يُخشي، في ظل المخاوف من أن يؤدي التضخم إلى شلل في الطلب.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يدخل اقتصاد البلاد حالة من الركود أواخر العام الجاري، وأوائل العام المقبل.

ويصل معدل التضخم في الدنمارك حاليا فوق مستوى 10%، وهو أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، كما أن ثقة المستهلكين عند أدنى مستوياتها.

ويتفاقم انكماش سوق الإسكان في الدولة الاسكندنافية، حيث تنخفض الأسعار بأسرع وتيرة منذ عام .2011