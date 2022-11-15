تكريم الفائزين بجوائز الباحث المتميز وأفضل باحث من الشباب وجائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا

نظّم مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث حفل تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث العلمية للعام الأكاديمي2021/2022 ، وذلك بحضور د. نورية محمد الكندري ، مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث ،ود.حنين شفيق الغبرا، مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات ، وحضور مميز من باحثي جامعة الكويت، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022 في قاعة مجلس الجامعة - حرم الخالدية الجامعي .

واستهل الحفل بكلمة د. نورية محمد الكندري ، مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث ، حيث رحبت بالحضور وباركت لأعضاء الهيئة الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا فوزهم بجوائز الأبحاث العلمية متمنية لهم المزيد من النجاح .

وأكدت على أن البحث العلمي هو بوابة التنمية لكل الدول ويعتبر من أولويات الجامعات العالمية كونه من أهم ركائز التنمية والتطوير ، مؤكدة على أن إنجازات الباحثين المكرمين العلمية والبحثية المتميزة تساهم بشكل واضح في بلوغ المستوى الأكاديمي والبحثي المنشود ورفع تصنيف جامعة الكويت وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً ، و أن الأبحاث العلمية الفائزة تحاكي مشكلات المجتمع وتطرح لها حلولاً علمية وعملية، مشيراً إلى أن ذلك من صميم دور الجامعة لخدمة المجتمع .

وأضافت د. الكندري أن الاحتفال اليوم يعكس حجم الأداء البحثي في جامعة الكويت والجهود المبذولة من قبل الإدارة الجامعية ممثلة بقطاع الأبحاث والقائمين عليه من خلال سعيهم الدائم والمستمر لتوفير الدعم المادي والبنية التحتية المناسبة لرفع مستوى البحث العلمي ومتابعة أمور الباحثين وتسهيل عملهم.

وقد أثنت د. الكندري على الجهد الكبير الذي بذلته اللجان العليا لجوائز الأبحاث ، حيث كرس الأساتذة أعضاء اللجان وقتهم وجهدهم لمراجعة الأبحاث المرشحة للجوائز واختيار الفائزين في جميع الفئات .

وتمنت د. الكندري أن تكون جوائز الأبحاث العلمية حافزاً كبيراً يدفع جميع الباحثين في جامعة الكويت للمشاركة في هذا البرنامج المتميز الذي يشكل أحد أعمدة قطاع الأبحاث في سياق دعم مسيرة البحث العلمي في جامعة الكويت.

تم بعد ذلك، تكريم الباحثين، حيث استهل بجائزة الباحث المتميز للعام الأكاديمي 2021/2022 :

1) في مجال الآداب والعلوم الإنسانية:

• الأستاذ الدكتور / يعقوب يوسف الكندري – قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية – كلية العلوم الاجتماعية .

• الأستاذ الدكتور / تركي بادي الشمري – قسم التمويل والمنشآت المالية – كلية العلوم الإدارية .

• الأستاذ الدكتور / عمار حسن صفر - قسم المناهج وطرق التدريس – كلية التربية .

2) في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:

• الأستاذ الدكتور / علي يحيى بومجداد – قسم الكيمياء – كلية العلوم

• الأستاذ الدكتور/ بدر شفاقة العنزي – قسم إدارة تقنية البيئة – كلية العلوم الحياتية

جائزة أفضل باحث من الشباب للعام الأكاديمي 2021/2022:

1) في مجال الآداب والعلوم الانسانية :

• الدكتورة / هدى عباس المؤمن - قسم المناهج وطرق التدريس – كلية التربية .

• الدكتورة / مريم أحمد الكندري – قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية .

2) في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:

• الدكتور / عمار محمد بهمن – قسم الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة والبترول

• الدكتورة / دانة نادر معرفي – قسم طب الأطفال – كلية الطب .

جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022/2021 :

1) درجة الدكتوراه :

• محمد أمين العوضي - قسم علم الأحياء المجهرية - كلية الطب.

• علا حسن مغنية - قسم علم الأحياء المجهرية - كلية الطب .

2) درجة الماجستير :

• حسين أحمد بدران – قسم الهندسة الكهربائية – كلية الهندسة والبترول .

• إسراء محمد علي – قسم علم العقاقير والمداواة – كلية الصيدلة .

• روان شرحبیل كتانه – قسم التشريح – كلية الطب .

• منيرة وحيد الفرحان – قسم التشريح – كلية الطب .

وفي الختام، تم التقاط الصور التذكارية مع المكرمين.

جوائز الأبحاث العلمية

تهدف الجوائز البحثية بشكل أساسي إلى تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية في التقدم العلمي. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال تأسيس جوائز للبحث المتميز في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية والآداب والإنسانيات في سياق أبحاث الكليات، وللمشاريع المبتكرة ذات القيمة العلمية لطلبة الدراسات العليا في برامج الماجستير والدكتوراه. وتجسد هذه الجوائز التزام قطاع الأبحاث بتقدير وتكريم باحثي جامعة الكويت من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا. ويتم تخصيص 10 جوائز لباحثي الكليات و6 جوائز لمشاريع طلبة الدراسات العليا تقدم تحت الفئات التالية:

لباحثي الكليات:

أ- جوائز الباحث المتميز: يقدم قطاع الأبحاث 6 جوائز تحت فئة الباحث المتميز، 3 في العلوم الأساسية والتطبيقية، و3 في الآداب والإنسانيات، حيث تقدم لأفضل باحثي الكليات الذين أنجزوا إصدارات مميزة وأبحاثا استثنائية. وتعتمد الجوائز على التقييم التنافسي من قبل الخبراء للأداء البحثي للمرشحين وإنتاجية أبحاثهم. ويتم تطبيق آلية موحدة طورها قطاع الأبحاث لعملية التقييم لاختيار الفائزين بالجائزة.

ب- جوائز أفضل باحث من الشباب: وتخصص لهذه الفئة 4 جوائز لتمييز الجهود البحثية الاستثنائية لأعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد ، كما توزع بالتساوي على مجالات العلوم التطبيقية والآداب والإنسانيات . ويتم اختيار الفائزين عبر عملية موحدة من تقييم منجزات الباحثين، مع اعتبار الجودة كمعيار أوحد لاختيار الفائزين بالجائزة.

ويقوم قطاع الأبحاث حالياً بتعديل واستحداث آلية جديدة لتقييم ترشيحات الكليات تحت فئتي جوائز الباحث المتميز وأفضل باحث من الشباب في العلوم التطبيقية والآداب والإنسانيات . ويتمثل الهدف من ذلك في تطوير آلية تقييم جديدة لوضع مقياس تصنيف واضح يعمل على تسهيل المراجعة التنافسية للترشيحات واختيار الفائزين. وتهدف الآلية الجديدة القائمة على نظام النقاط إلى العمل كأداة معتمدة للتقييم التنافسي للإصدارات العلمية للمرشح وأنشطته المتخصصة، مما سيؤهله للحصول على جوائز الباحث المتميز وأفضل باحث من الشباب. ويُعرض نظام النقاط الجديد على مدير الجامعة للموافقة عليه قبل الشروع بتطبيقه.

لطلبة الدراسات العليا:

أ- أطروحة الماجستير: يتم تقديم 4 جوائز لطلبة الدراسات العليا تقديراً لأبحاثهم المتميزة في برنامج الماجستير. ويتم اختيار الفائزين على أساس تقييم عملهم الحائز التميز.

ب- أطروحة الدكتوراه: يقدم قطاع الأبحاث جائزتين للبحث المتميز في برنامج الدكتوراه والذي سيقود إلى الحصول على درجة الدكتوراه. ويتم اختيار الفائزين من خلال تطبيق آلية تقييم موحدة ومن ثم اختيار الفائزين بالجائزة.

تعتمد جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا على تقييم عملهم في الأطروحة البحثية، مع اعتماد الامتياز كمعيار للفوز بالجائزة.

وبشكل عام، يعتبر برنامج الجوائز في قطاع الأبحاث جزءاً أساسياً من المساعي المؤسسية الهادفة إلى دعم ثقافة التميز العلمي في الأبحاث المؤسسية في جامعة الكويت. لذلك ، تشكل الجوائز عنصراً رئيساً في إستراتيجية قطاع الأبحاث لتشجيع الامتياز البحثي في مشاريع أعضاء هيئة التدريس، ودعم الجهود الإبداعية والمبتكرة لطلبة الدراسات العليا.