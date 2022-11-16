أتاحت قطر الفرصة أمام جماهير المونديال للتعرف على تاريخ بطولات كرة القدم وكأس العالم، من خلال افتتاح «معرض عالم كرة القدم» في «متحف قطر الأولمبي والرياضي 1-2-3»، بجوار ستاد خليفة الدولي، وذلك بالتزامن مع استضافة الدوحة لنهائيات كأس العالم وهو المعرض الذي سيستمر حتى أبريل 2023.



وتم تقسيم المعرض إلى جزأين أو «شوطين»، وفق القائمين على المعرض في تشبيه لكل جزء من المعرض بشوط من أشواط مباراة كرة قدم، بالإضافة إلى جناح ثالث من المعرض أطلق عليه اسم «الوقت الإضافي».



ويضم المعرض مجموعة واسعة من الأشياء الفريدة مثل القمصان التي ارتداها أساطير كرة القدم، على رأسهم النجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، والنجم البرازيلي بيليه، بالإضافة إلى الكرات المستخدمة خلال مرحلة المجموعات لأول بطولة لكأس العالم والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930.

وقال مدير المتحف عبدالله يوسف الملا إن القطع المعروضة تروي قصص الرياضيين الذين يلهمون الزوار من الجيل الشاب الذين يأملون أن يخلدوا إلى «قاعة الرياضيين» عند تحقيقهم لإنجازات رياضية.



وأكد مرشد المتحف أحمد الملا إن المعرض سيثير إعجاب عشاق كرة القدم، واصفا إياه بأنه «معرض فريد من نوعه».

وأضاف «واحدة من أهم القطع المعروضة لدينا في هذا المعرض هي كرة تعود لبطولة عام 1930 في أوروغواي، أول مسابقة لكأس العالم على الإطلاق».



وعن القمصان المعروضة التي تعود لنجوم اللعبة، قال الملا إن أحد أهم الأشياء التي توجد في هذا المعرض هي هذه القمصان، لدينا 20 قميصا من القمصان الأصلية التي ارتداها مختلف الرياضيين من الرجال والسيدات، أحد أهم القمصان هنا هو قميص مارادونا لعام 1986 عندما استضافت المكسيك كأس العالم.



وخصصت «قاعة الرياضيين» بالمتحف لأساطير الرياضات المختلفة، حيث يمكن للزوار رؤية قفاز الراحل محمد علي كلاي إلى سيارة الفيراري التي قادها أسطورة سباقات الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر.



الجزء الأول من المتحف يتعلق بتاريخ اللعبة وأصلها وقوانينها ولاعبيها القدماء، بالإضافة إلى عرض قصص ومقتنيات لعدد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم بما في ذلك بعض قمصانهم وكرات لعبوا بها في مباريات مميزة خلال مسيرتهم الرياضية.



كما يضم المعرض قسما يعرض طرق تشجيع عشاق الكرة لمنتخباتهم وفرقهم حول العالم.



وفيما يسلط بالجزء الثاني أو «الشوط الثاني» من المعرض الضوء على تاريخ قطر الرياضي ويعرج على مسارها منذ اختيارها لاستضافة مونديال تحت اسم «الطريق إلى الدوحة».



وتم عرض كل ملصق لكأس العالم من 1930 إلى 2022، كما يمكن مشاهدة تطور كأس العالم من حيث التصميم وكذلك تطور تصميم التذاكر والملصقات.

كما تسرد قطع أخرى 40 عاما من تاريخ كرة القدم في الدوحة مع بعض الأحداث البارزة بما فيها زيارة بيليه إلى الدوحة عام 1973 ولعبه ضد الأهلي الذي يعد أقدم ناد لكرة القدم في الدوحة.



ويضم المتحف الأولمبي والرياضي عموما 16 ألف قطعة متعلقة بالرياضة، فيما قام باستعارة 3 قطع أخرى من أجل عرضها خلال فعاليات كأس العالم.