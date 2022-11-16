الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن نقل كأس العالم قطر 2022 من الصيف إلى الشتاء، هو قرار عالم كرة القدم الدولي، وليس قطر التي أبدت استعدادها التكنولوجي لتوفير استضافة في فصل الصيف، لكن الجهات الدولية المعنية ارتأت نقله إلى فصل الشتاء.



وتحدث الذوادي عن دعوات المقاطعة للمونديال، وقال: حملات التحريض الخارجية على قطر تقف وراءها ملاعب سياسية تتخذ من مونديال قطر ذريعة للتغطية على مسائل داخلية لديها، فعلى سبيل المثال سياسة مقاطعة الشاشات وفق معلومات وردت كانت لأسباب سياسية للاستهلاك الداخلي أو لضائقة اقتصادية، حيث يتطلب تفعيل الشاشات الكهرباء وخلافه من متطلبات في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها دول أوروبية، لكن يتم التذرع بأسباب تتعلق بمونديال قطر بدلا من المصارحة بالأسباب الحقيقية وراء هذه الحملات.



وأشار إلى أن الاستمرار بالتصريحات المسيئة لقطر والحملات التحريضية، إنما هو للاستهلاك الداخلي في مجتمعات تلك الدول، وأن السفراء المعنيين بتغيير الصورة النمطية حول قطر والعالم العربي سيكون ذلك بيد جماهير الكرة التي ستعايش الثقافة والحضارة العربية في قطر لتنقلهما إلى العالم.



وكشف الذوادي، في برنامج «للقصة بقية» على قناة الجزيرة، أن فريق العمل القطري الذي حمل ملف الاستضافة في مطلع عام 2010 كان جديدا على عالم كرة القدم الدولي ولم يكن الفريق معروفا، وكان يتعرض لنوع من الاستهزاء، ولم يكن مجتمع كرة القدم الدولي يأخذهم على محمل الجد، وكانوا يعتقدون أن قطر تريد تقديم ملف الاستضافة لمجرد التقديم فقط، حيث بالنسبة لمجتمع كرة القدم كانت فكرة استضافة دولة عربية أكبر حدث رياضي محض خيال ومن سابع المستحيلات.



وأتم بقوله: أن ملف الاستضافة كان من اللحظة الأولى ملفا عربيا بالدرجة الأولى شرق أوسطي قطري، وأن أولى زيارات فريق العمل في شهر أبريل 2010 كانت لبيروت لعرض الملف القطري على وزراء الرياضة العرب تعزيزا لمفهوم بطولة عربية، وأنه قد آن الأوان للوطن العربي أن يكون متواجدا في استضافة الأحداث الكبرى العالمية.