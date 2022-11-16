قام أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة إلى مركز قيادة بطولة كأس العالم 2022 الرئيسي بمركز الدوحة للمعارض في منطقة القصار.



واطلع أمير قطر على مركز عمليات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومركز قيادة العمليات الرئيسي للدولة المستضيفة، وعلى الاستعدادات والإجراءات المتخذة للحدث الرياضي العالمي لضمان تحقيق أعلى المعايير العالمية في التنسيق والمتابعة، والتقى عددا من كبار المسؤولين من اللجنة العليا للمشاريع والإرث و«فيفا».



ورافق الشيخ تميم، خلال الزيارة، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين بمختلف الجهات المعنية.



هذا، وتحول مطار الدوحة الدولي إلى خلية نحل لاستقبال بعثات المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، حيث وصلت بعثات منتخبات قطر، وأميركا واليابان والمغرب وكوريا الجنوبية وأستراليا وتونس وسويسرا والسنغال وإيران وألمانيا، وتستمر وصول بقية المنتخبات خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق مساء الأحد المقبل بلقاء قطر والإكوادور في الـ 7 مساء على ستاد البيت.



إلى ذلك، تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم القوائم النهائية للمنتخبات الـ 32 التي تستعد للمشاركة في كأس العالم، وذلك وفقا للتعليمات التي حدد بموجبها الاتحاد الدولي يوم الاثنين (أول من أمس) كآخر موعد لتسلم القوائم النهائية للمنتخبات المكونة من 26 لاعبا، ونشر «فيفا» جميع القوائم أمس.