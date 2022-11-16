إبراهيم مطر



ما بين 2 ديسمبر 2010 و20 نوفمبر 2022.. المسافة كبيرة في عدد الأيام والسنين.. كبيرة لأنها بين «حلم» و«واقع».. وبين تلك الثواني واللحظات التي أمسك فيها رئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر مظروفا ورقيا وفتحه ليخرج منه بطاقة مكتوبا فيها اسم تلك الدولة التي ستنال شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، تلك اللحظات التي حبس العالم فيها أنفاسه، وعيونه حيث ظلت عين الكاميرا مسلطة على تلك الورقة التي ظهرت معلنة فوز قطر بتنظيم المونديال.. بين تلك اللحظات وهذه الأيام نعيش نحن العرب كما يعيش العالم واقعا جميلا على أرض الدوحة.



نعم، يعيش العرب هذه الأيام وليس قطر وحدها لحظة تاريخية عظيمة، تختلط فيها مشاعر الفرح والفخر بما تحقق من إنجازات ونجاحات. فها هي قطر ومنطقة الخليج بعد أن تزينت خلال 12 عاما بكل ألوان الطموح تعيش حاليا واقعا جميلا تستضيف من خلاله العالم كله لتصبح محط أنظار العالم.



فبعد أن أخفق العرب في سباق تنظيم مونديال 2010، حين خسرت مصر والمغرب في «15 مايو 2004» أمام جنوب أفريقيا، يومها ظننت كما ظن كثير غيري من العرب أن ذلك الحلم من المستحيل أن يتحقق، إلا أن الحلم أصبح حقيقة على يد دولة شقيقة، كما تبدلت الدموع والحزن إلى فرح وسعادة في قلوب وعيون الجميع.



قد يتخيل البعض أن تنظيم بطولة بحجم كأس العالم ينحصر فقط في بناء عدد من الستادات أو الملاعب، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير، فما أنجزته قطر من مشروعات عملاقة في الطرق والجسور والحدائق، وقطاعات الضيافة والسياحة يمثل نهضة وطفرة هائلة غيرت وجه الدولة، وعززت قدراتها في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. فخلال السنوات القليلة الماضية عملت «أشغال» على تنفيذ شبكة متطورة من الطرق السريعة، فضلا عن تطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وأنظمة إشارات المرور، بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية، فضلا عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية.. وهي مشروعات كبيرة عكست قدرات قطر والعرب.



حقا.. كسبت قطر «الرهان»، فكل المؤشرات تؤكد أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون تاريخية في ظل تقارب المسافات بين الملاعب والستادات، وإقامة المباريات على ملاعب جديدة تتميز بتقنيات عالية، وهو ما سيوفر للجميع فرصة الاستمتاع بالبطولة، وفي ظل الإمكانات الكبيرة الموجودة في كل مكان.. ولا نملك إلا أن نقول «برافو قطر».