تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل اهتمام الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وقد هنأ أوستن خلال اتصاله وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، كما عبر عن شكره للكويت على دعمها العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ووجه دعوة مفتوحة الى وزير الدفاع لزيارة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الوقت المناسب للجانبين.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على هذا الاتصال، وما تضمنه من مشاعر طيبة ودعوة كريمة، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الكويت بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة.