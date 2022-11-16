ندى أبونصر



أكد مدير إدارة الخدمات الطبية في جمعية الهلال الأحمر الكويتية منهل العنزي ان الجمعية نظمت بالتعاون مع «الهلال الاحمر البحريني» دورة تدريبية على الاسعافات الاولية في الصحة النفسية لمدة يومين، قدمتها ميسر عوض الله من «الهلال الاحمر البحريني»، لافتا الى ان الدورة تهدف لبناء قدرات المتطوعين على تقديم الاسعافات الاولية النفسية ومواجهة الكوارث واخطارها من لتقديم خدمة نوعية ذات تأثير قبل وأثناء وبعد الازمات وشرح دور مقدمي الاسعافات والتركيز على الرعاية الذاتية ودعم الأقران.

وقال العنزي ان ذلك ضروري لتحقيق التوازن النفسي في حياة الانسان، وسيكون لدينا فرق للمساهمة في الدعم النفسي للمشاركة بالكوارث ومساندة النازحين واللاجئين والايتام وكبار السن خارج الكويت، وستكون هناك دورات اخرى للمساهمة في التخفيف من الضغط النفسي والقلق وعلاجه.

بدورها، قالت ميسر عوض الله انها سعيدة جدا بزيارتها للكويت ومشاركتها في الدورة التدريبية لمنتسبي جمعية الهلال الاحمر، مبينة ان الاسعافات الاولية عبارة عن مجموعة من المهارات والمعارف التي تمكنك من دعم افراد المجتمع الذين تعرضوا لأزمات ومساعدتهم على رعاية انفسهم والآخرين، وذلك من خلال تقديم الدعم النفسي خلال وبعد الازمة.

وذكرت عوض الله ان الدورة تتضمن مهارات الاسعافات الاولية النفسية وكيفية تقييم الوضع والالمام بأنماط ردود الفعل الشائعة للازمات وكيفية الاقتراب من شخص في محنة وتهدئته اذا لزم الامر.

وشملت الدورة محاور أخرى منها المبادئ العامة للاسعافات ومراعاة ثقافات وقدرات الافراد الذين نقوم بمساعدتهم.