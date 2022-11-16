محمد راتب



زف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة البشرى لعموم المربين والمزارعين بتدشين خدمات إلكترونية تيسيرا لإنجاز معاملاتهم وتماشيا مع خطة الدولة ومجلس الوزراء في هذا الخصوص، لافتا إلى أن هذه الخدمات سيتم توفيرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني إضافة إلى الأجهزة الذكية وتطبيق سهل. وأضاف القريفة في تصريح صحافي، أن الخدمات الإلكترونية سيتم إطلاقها قريبا بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة التي تضمن لمستخدميها إنجاز المعاملة وتوفير الوقت والجهد وعنوة الذهاب إلى مؤسسات الهيئة، فضلا عن تخفيف الزحام الحاصل وطوابير الانتظار وإنهاء للمحسوبية والواسطة.



وأوضح القريفة أنه ضمن هذه الخدمات صرف الأعلاف، وحجز مواعيد التحصين، وحجز مواعيد المعاملات الأخرى، واستخـــراج شهــادات التحصين، وتقديم طلبات للحصول على القسائم الزراعية وحيازات التربية، فضلا عن تجديد الرخص والهويات، والحصول على أذونات الاستيراد والتصدير، والتقديم على كل ممارسات الهيئة.