دارين العلي



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن بدء استقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي إلى منطقة غرب عبدالله المبارك.



وقالت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت بعد الانتهاء من تشغيل 19 محطة تحويل ثانوية في منطقة جنوب عبدالله المبارك والمتصلة بمحطة التحويل الرئيسية جنوب عبدالله المبارك «B» وتم تشغيلها بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



أما القسائم التي سيتم ايصال التيار لها فهي 716 قسيمة في أجزاء من القطعتين «1و2»، وتشمل القسائم في قطعة «1» من 650 إلى 810 والقسائم في قطعة «2» من 1 إلى 383، والقسائم من 502 إلى 506 ومن 570 إلى 572 و574 إلى 584، ومن 589 إلى 592، والقسيمة رقم 594، ومن 605 إلى 606 والقسائم أرقام «622، و624، 626، 628، 630 ،632، 634، 636، 638»، والقسائم من 640 إلى 777. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في الوزارة انها جاهزة لايصال المياه إلى غرب عبدالله المبارك متى ما تحققت نسبة الاشغال في المنطقة. وأكدت انه لا عوائق امام ايصال المياه الى المنطقة الا ان الأمر يعود إلى نسبة الإشغال والتي لم تصل إلى الحد المطلوب حتى الآن.