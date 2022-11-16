أعلنت شركة ميزان القابضة ش.م.ك.ع.، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية والمشروبات والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن اختيارها من قبل جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت التابعة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، لتكون موضوع تحدي الأبحاث لعام 2022/2023.



وفي هذا السياق، استقبلت شركة ميزان القابضة يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر مجموعة من طلبة الجامعة المشاركين في تحدي الأبحاث وعقدت جلسة تعريفية تضمنت عرضا تقديميا قدمه كل من المدير المالي التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة نبيل بن عياد ومدير علاقات المستثمرين لمجموعة ميزان القابضة عمر محمد فودة. تناولت الجلسة التعريفية مواضيع مختلفة بما فيها أنشطة الشركة ومركزها المالي وبياناتها المالية، واختتمت بفقرة الأسئلة والأجوبة التي شارك فيها خمسة فرق طلابية ممثلين لخمسة جامعات محلية هي جامعة الكويت، والجامعة الأميركية في الكويت، وجامعة الشرق الأوسط الأميركية، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الجونكوين.



وقال المدير المالي التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة نبيل بن عياد: «يشرفنا أن يتم اختيارنا لنكون موضوع تحدي أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين الذي يوفر للطلبة فرصة فريدة تمكنهم من تطوير قدراتهم التحليلية في مجال الأسهم والمنافسة على أساس عالمي، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لإبراز مهاراتهم وكفاءتهم من خلال العروض التقديمية الجماعية».



الجدير بالذكر، أن تحدي أبحاث معهد المحللين الماليين المعتمدين يقام سنويا على نطاق عالمي، حيث يتلقى طلبة الجامعة المشاركون توجيها عمليا وتدريبا مكثفا في مجال التحليل المالي والأخلاقيات المهنية، من قبل الأكاديميين في جامعاتهم وخبراء الاستثمار في المعهد.