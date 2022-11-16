في إطار برنامج البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية، قام بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا في موظفيه المتطوعين وموظفي إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، بزيارة دار رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون، حيث قام موظفو البنك بتجاذب أطراف الحديث مع المسنين من نزلاء الدار، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم بهدايا تذكارية وعينية قيمة.



وفي تعليقه، أضاف عبدالله الخميس، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB عن الزيارة، التي قام موظفو البنك خلالها بتبادل الحوار الودي والأسري معهم، تاركين لهم المجال لاستحضار ذكرياتهم والاسترسال في مواضيع الماضي الجميل، مضيفا إلى ذلك: «نحن في KIB نثمن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الكويت لرعاية المسنين وجميع الفئات والشرائح المجتمعية الخاصة، مما جعل من جهودها الواضحة، وتجربتها الرائدة في ميدان الرعاية الاجتماعية ورعاية المسنين نموذجا يحتذي».