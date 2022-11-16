أعلن بنك بوبيان عن رعايته للمؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد الذي يقام حاليا في الكويت وتستضيفه كلية العمارة بجامعة الكويت بالشراكة مع جمعية المهندسين، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم البنك ممثلا في المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان قتيبة صالح البسام.



وتقدم البسام بالشكر لحضور الحفل وفي مقدمتهم وزير التربية ووزير التعليم والبحث العلمي د.حمد العدواني وأمين عام جامعة الكويت د.محمد زينل وعميد كلية العمارة د.عمر خطاب ورئيس أمناء مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع عبدالله الفوزان.



وقال البسام إن رعاية بنك بوبيان للمؤتمر العالمي لعمارة المساجد خلال دورته الثالثة تحت شعار «المسجد: مبنى عابر للثقافات» إنما تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه دعم الجانب الثقافي وتطوير وتنمية العمارة الإسلامية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.



وأوضح البسام «إننا سعداء برعاية مثل هذه الفعاليات لما تمثله من تذكير بأهمية تعزيز دور المهنة الهندسية وحرصها على دعم التوصيات التي يمكن أن تساعد على الارتقاء بأساليب العمارة لدور العبادة الإسلامية بجانب حرص بنك بوبيان على اتساع مفهوم مبادراته للمسؤوليته الاجتماعية ليشمل جميع النواحي الاجتماعية والثقافية».



وأضاف أنه خلال المؤتمر سيتم طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور التي تسلط الضوء على العمارة الإسلامية لاسيما عمارة المساجد وتاريخ تطور بنائها ونشأتها نظرا لما يمثله المسجد من أهمية واعتباره أيقونة معمارية إسلامية مميزة على مر العصور.