أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة السلامة بفرع بلدية الأحمدي بتنفيذ جولة ميدانية على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص للوقوف على مدى التزام أصحاب العقارات بأعمال التشييد والترميم باشتراطات السلامة المعمول بها في البلدية. وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م.طارق العدواني أن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها صباح أمس على القسائم قيد الإنشاء بمنطقة جابر العلي تبين خلالها وجود أنقاض إلى جانب عدم التزام العمالة بارتداء أدوات السلامة ووجود كميات غير منظمة من أدوات البناء، فضلا عن عدم وجود سور على موقع العمل لسلامة المارة، وأسفرت الجولة عن توجيه إنذار وتنبيه لعدم الالتزام باشتراطات السلامة.



ودعا أصحاب القسائم قيد الإنشاء والمقاولين إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات البلدية حرصا على سلامة العاملين بالموقع والمارة.