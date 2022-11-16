تفخر «الشايع للتقنيات»، وهي كيان تابع لمجموعة الشايع ـ الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية - بالإعلان عن شراكتها مع ثيرموبلان، مزود معدات القهوة ذات الجودة السويسرية.

تنص الاتفاقية على اعتماد الشايع للتقنيات كموزع رئيسي معتمد لمجموعة ماكينات ومعدات القهوة الأوتوماتيكية بالكامل Black&White في 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كجزء من الشراكة الجديدة، سيتم تجهيز الشايع للتقنيات لتقديم ماكينات القهوة الاحترافية عالية الأداء من ثيرموبلان، والتي يتم استخدامها تجاريا في المطاعم، والمقاهي، والمكاتب والمؤسسات الأخرى التي تعتبر معدات القهوة ضرورية لأعمالها.

تمزج مجموعة ثيرموبلان بين جودة المنتج والأداء العالي والابتكار.

وتتضمن المجموعة ماكينة Black&White4 neo المبتكرة والمصممة للأعمال ذات الإقبال المنخفض مثل المكاتب، والفنادق والمخابز الصغيرة بإنتاج من 20 إلى 100 كوب في اليوم، وماكينة Black&White4 الأوتوماتيكية بالكامل والمدعومة بأحدث التقنيات لتقديم 500 كوب في اليوم.

وبهذه المناسبة، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: «نحن متحمسون لتعاوننا مع ثيرموبلان لإعادة تعريف تجارب القهوة لشركائنا وزبائنهم في جميع أنحاء المنطقة من خلال مجموعة مذهلة من ماكينات القهوة.

مضيفا: توفر لنا سمعة ثيرموبلان الرائدة في مجالها وشبكة الدعم التي لا مثيل لها راحة البال التي ستنعكس على زبائننا من خلال حصولهم على خدمة استثنائية طوال الوقت».

ويضمن فريق الشايع للتقنيات، الذي يخضع لتدريب منتظم ومعتمد من شركاء تصنيع المعدات الدوليين، تلقي زبائننا من الشركات معايير الخدمة الاستثنائية نفسها في كافة الأسواق التي يعملون بها.

ولما يقرب 20 عاما، كانت ثيرموبلان المورد العالمي الحصري لماكينات صنع القهوة Mastrena، وهي ماكينات متقدمة ورائدة تقنيا في تقديم القهوة ذات المستوى العالمي في جميع فروع ستاربكس حول العالم، بما في ذلك كل فروع ستاربكس التابعة لمجموعة الشايع.

حاليا، تستخدم مجموعة الشايع ماكينات القهوة Black&White المبتكرة من ثيرموبلان في المطاعم الشهيرة التابعة لها، مثل تشيزكيك فاكتوري وشيك شاك.