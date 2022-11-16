احتفــل أبـنــاء المرحوم سلطان محمد السلطان (عادل وخالد ومساعد وطلال) بعقد قران ابنهم سلطان عادل على كريمة كمال راشد إدريس بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.