twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح السلطان الأربعاء 2022/11/16 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1293 A+ A- استمع المعرس سلطان عادل السلطانالشيخ علي الجراح يقدم التهاني للمعرس ووالدهعبدالعزيز السلطان وعبدالله الدوسري وابنه هشام الدوسري يباركون(قاسم باشا)براك المدعج ود.راشد العليمي يباركونمبارك الرجعان مهنئاعثمان العثمان وأحمد العثمان يباركانبدر ومحمد وخالد الدايل يهنئونخال المعرس د.سعد البلوشي يبارك للمعرس ووالدهخالد وعبدالله الليفان وأحمد الضبيبي يباركونالرائد عمر اللوغاني وفهد العجمي يهنئانعبدالرحمن الضبيبي وأبناؤه مشاري وفيصل وعلي يهنئون المعرس سلطان السلطانبدر السعيد وأبناؤه ناصر وعلي وعبدالعزيز خلال الحفلالمعرس سلطان عادل السلطان مع عدد من الأصدقاءعثمان مال الله وابنه رياض مال الله يباركانالنقيب حمد الصرعاوي مباركامساعد السلطان وعبدالله السلطان وعادل السلطان والمعرس سلطان السلطاند.جمال البلوشي ومحمد البلوشي يباركانطلال وزيد السلطان يباركانبدر البدري مباركالقطة تذكارية للمعرس سلطان عادل السلطان مع الأصدقاءالمعرس سلطان عادل السلطان مع الأهل في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةتهنئة من الأصدقاء للمعرس سلطان عادل السلطان احتفــل أبـنــاء المرحوم سلطان محمد السلطان (عادل وخالد ومساعد وطلال) بعقد قران ابنهم سلطان عادل على كريمة كمال راشد إدريس بحضور جمع من الشيوخ والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.