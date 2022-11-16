يحرص بنك الكويت الوطني على راحة عملائه وحصولهم على أفضل الخدمات، كما يسعى على وجه الخصوص إلى إثراء التجربة المصرفية لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة.



وفي هذا السياق، أضاف الوطني «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge) مزودا لخدمة الكونسيرج الحصرية المتميزة.



ومن خلال خدمة الكونسيرج الإضافية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات «كيو جو كونسيرج» عن طريق الاتصال مباشرة على رقم الهاتف: 1888125، أو التواصل عن طريق WhatsApp على رقم الهاتف: 1888125 المخصص لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة.



يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات «كيو جو كونسيرج» إلى جانب خدمات شركة «بيكوك كونسيرج» على الرقم: 22969991.



وتوفر خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» للأعمال العديد من الخدمات وفي مقدمتها خدمات المراسل للأعمال والتي تشمل: تقديم وتجديد المستندات الحكومية، المساعدة في الحصول على التأشيرة، توصيل المستلزمات الخاصة، تجديد البطاقة المدنية وجواز السفر ورخصة القيادة، صيانة السيارة، خدمة المساعدة على الطريق، وتسليم تأمين السيارة والسفر.



كما تشمل أيضا تقديم خدمات أخرى من بينها، تجهيزات الأعمال والاستشارات الخاصة، تجهيزات مركز اتصالات الأعمال، التنقلات من وإلى المطار وخدمة الليموزين، وخدمة الاستقبال والمساعدة في الكويت.



وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: نسعى دائما إلى تطوير ما نقدمه من حلول لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة بهدف إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها، وذلك في إطار حرصنا على أن نكون الأقرب لهم من خلال تقديم باقة من الخدمات التي تضمن الحفاظ على راحتهم.



وأضافت: نعرف احتياجات عملائنا جيدا بفضل تواصلنا الدائم معهم ولذلك نحرص على إطلاق الخدمات وعقد الشراكات التي تسهم في تلبية تلك الاحتياجات.



وأكدت النجار التزام الوطني بتحقيق مزيد من الرفاهية التي تناسب نمط حياة عملاء الخدمات المصرفية الممتازة، والتطوير المستمر لخدمة الكونسيرج.



ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية الممتازة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة.