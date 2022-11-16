أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هادزياليتش أهمية التعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي في القضايا الانسانية في العالم ولاسيما في أفغانستان.



وقالت هادزياليتش، في تصريح لـ «كونا» عقب لقائها نائب رئيس مجلس الإدارة في «الهلال الأحمر» أنور الحساوي، إن الجمعية حريصة على تلبية نداءات الاستغاثة وإعانة المحتاجين حول العالم والتحرك الميداني السريع تجاه الدول المنكوبة والمحتاجة.



وأعربت عن تقديرها لدور الجمعية في مساندة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم والحد من معاناتهم عبر تعاونها وتنسيقها مع المنظمات الدولية والأممية في المجال الإنساني.



وأوضحت أنه تم التباحث مع الجمعية في مجالات التعاون الإنساني وسبل تعزيز البرامج والمشاريع التي تحقق أهدافهم المشتركة في خدمة الإنسانية وتقديم المساعدات للشعوب المنكوبة جراء الحروب والكوارث.



بدوره، أعرب الحساوي عن تقديره لزيارة هادزياليتس للاطلاع على نشاطات وإنجازات الجمعية محليا وعالميا بما يخدم الإنسانية، مشيدا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية أفغانستان للحد من معناتهم.



وأوضح أهمية تعاون الهلال الأحمر الكويتي مع مختلف المنظمات الإنسانية بما فيها الهلال الأحمر القطري في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.



وبين أن الجمعية تهدف إلى تقديم المشاريع والأنشطة التي تصب في مصلحة المتضررين حول العام من توفير الغذاء والتعليم والعلاج وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.



حضر اللقاء نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان ومسؤولين من جمعية الهلال الأحمر.