أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 45 الذي ينطلق اليوم الأربعاء تأتي دعما للجهود الوطنية في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد والوقاية منه.



وقالت «نزاهة»، في بيان صحافي، إن دعم الجهود الوطنية في هذا المعرض يتماشى والأهداف الواردة في قانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية بتعريف الجمهور بأهداف «نزاهة» واختصاصاتها والرد على الاستفسارات الواردة منهم.



وذكرت أن مشاركتها تأتي حرصا على التواصل مع الجمهور والعمل على تكثيف جهود نشر الوعي بمخاطر الفساد وتثقيف المجتمع عبر تبسيط المفاهيم ذات الصلة وتعريفهم بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد وأهمية تقديم البلاغات وإقرارات الذمة المالية.



وبينت أنها ستطرح عبر مشاركتها بالمعرض إصدارات توعوية في مجموعة قصصية للأطفال تستهدف تبسيط بعض المفاهيم والقيم الإيجابية للطفل كالنزاهة والمواطنة الصالحة.



وأكدت أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع تفعيل أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019 ـ 2024) بنشر وتوعية المجتمع بمخاطر الفساد والوقاية منه.