توقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترتفع أسعار النفط إلى مستوى 115 دولارا للبرميل في بداية العام المقبل، حيث استند البنك في توقعاته إلى عدة عوامل، أبرزها اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر استيراد النفط الروسي، وإنهاء الصين لسياسة «صفر كوفيد» وتباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي.



وأشار «غولدمان ساكس» إلى أن قيام أوروبا بملء مخزونات الغاز قد يمنع أزمة نقص المعروض جراء تراجع الإمدادات الروسية، لكن المشاكل طويلة الآجل المتعلقة بأزمة الطاقة ستبقى مستمرة.



وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأمس، بعد أن أثار ارتفاع حالات الإصابة بـ «كوفيد-19» في الصين مخاوف من انخفاض استهلاك الوقود في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، إضافة إلى خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) توقعاتها للطلب العالمي في 2022.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أي 0.3%، إلى 92.87 دولارا للبرميل، خلال جلسة تعاملات أمس، عقب تراجعها 3% عند التسوية يوم الاثنين الماضي، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا، أي 0.6%، إلى 85.37 دولارا للبرميل، بعد انخفاضها 3.5% في الجلسة السابقة.