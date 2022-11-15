عبدالهادي العجمي



كشف مصدر حكومي رفيع في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" عن احتساب جميع العطل الرسمية ضمن فترة عمل منتسبي الجيش خلال جائحة "كورونا" لجميع العسكريين.



وأكد المصدر ان وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي السالم وجه بالاستعجال بصرف المكافأة لمنتسبي الجيش بأسرع وقت وذلك بالتنسق مع ديوان الخدمة المدنية.



وختم المصدر قائلا : "نبارك لاخواننا وابنائنا في وزارة الدفاع باحتساب ايام عيدي الفطر والاضحى والاعياد الوطنية وجميع العطل الرسمية والذي جاء تقديراً للجهود المضنية والمشهودة التي قام بها رجال الجيش في جميع القوات خلال فترة الجائحة".