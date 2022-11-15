التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عصر اليوم الثلاثاء مع مبعوث حكومة جمهورية الصين الشعبية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى الكويت.



وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات والتطلع المشترك نحو انعقاد القمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية مطلع ديسمبر المقبل في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وبحث مجالات التعاون والتنسيق المتبادل في هذا الإطار.



ومن جانبه عبر مبعوث الحكومة الصينية عن اعتزاز بلاده بمسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين في جميع المجالات والقطاعات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وما توصلت إليه من مستويات رفيعة.



وعلى صعيد آخر أكد المبعوث الصيني أن الكويت صديق وثيق للصين في الشرق الأوسط والعالم.



كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



