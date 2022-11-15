عواصم - وكالات: نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية قوله إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو" مما أدى إلى مقتل شخصين، ما يشكل تصعيدا خطيرا وينذر بتوسع الحرب الأوكرانية وسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة.



وقال رجال إطفاء في بولندا إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار بقرية برزيودو بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على تويتر، إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.



وفي اول رد فعل على الحادث قالت وزارة الدفاع الأميركية، نحن واضحون تماما بشأن الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، ونتعامل بمنتهى الجدية مع التقارير عن سقوط صاروخين روسيين في بولندا.



وأضافت: لا يمكننا حاليا تأكيد صحة التقارير عن سقوط الصاروخين.



من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإستونية: مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو ونعلن تضامننا الكامل مع بولندا.

بدوره، أكد وزير خارجية لاتفيا أن صواريخ روسية ضربت أراضي دولة عضو في الناتو وهذا "تصعيد خطير للغاية".



ونقلت "تاس" عن الحكومة المجرية ان رئيس الوزراء دعا لاجتماع مجلس الدفاع بشأن إغلاق خط دروجبا للنفط.



كما قال رئيس الوزراء التشيكي: نقف بثبات إلى جانب بولندا حليفنا في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"



في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية الحادث وقالت ان "الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا استفزاز متعمد"، واضافت ان قواتنا لم تشن هجمات على أهداف قرب الحدود الأوكرانية البولندية.

"البنتاغون": واضحون في الدفاع عن كل شبر من اراضي الحلف