القاهرة - ناهد إمام

ذكرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل سيارات المصريين في الخارج تنفيذا لما ورد بالقانون ١٦١ لعام ٢٠٢٢.



وأوضحت السفيرة سها جندي، أن إطلاق هذا التطبيق يستهدف تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم، مؤكدة أن البيانات المسجلة على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتياً وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات، مضيفة أن كل شخص سيقوم بالتسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

وأضافت الوزيرة أن التسجيل سيكون متاحاً عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة بنظاميها "أندرويد" و IOS ، وبناء عليه يمكن تحميله من متجر "جوجل بلاي" على الرابط التالي:



‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أو "آب ستور" على الرابط التالي:



‏https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وتبدأ من امس الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 فترة الأربعة أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية.



ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.