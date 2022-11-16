أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2024، معتبراً أن "عودة أميركا تبدأ الآن".

وأضاف في خطاب مباشر ألقاه من منتجع مارالاغو في فلوريدا، أن 2024 هو الموعد لتصويت أفضل "، مشدداً على ضرورة "ضمان ألا يحصل الرئيس الحالي جو بايدن على 4 سنوات إضافية في البيت الأبيض"، معتبراً أنه منذ توليه للمسؤولية بدأت الحروب تشتعل في أماكن مختلفة من العالم.

كما شن حملة انتقادات واسعة على الحزب الديمقراطي، متهماً اليساريين بفرض حالة من التراجع على البلاد، بل تركيعها، وإدخالها في حروب نووية.

وأكد أن الإدارة الحالية أخفقت في عدة ملفات، موضحا ًأن التضخم وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

إلى هذا، اتخذ الرئيس السابق من إخفاقات سيد البيت الأبيض طريقا لإعلان أسباب ترشحه مرة ثالثة للرئاسة، مشيرا إلى أن "الصين كانت تكن الاحترام للولايات المتحدة خلال ولايته"، أما اليوم فالحال مغاير.