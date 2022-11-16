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السعدون يفتتح الجلسة التكميلية للمجلس لاستكمال مناقشة الخطاب الأميري
الأربعاء
2022/11/16
المصدر : الأنباء
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- عبدالله المضف: نُشيد بالخطاب التاريخي وما تبعه في جلسة الافتتاح ومضامين مكافحة الفساد ورأينا التطبيق من خلال عزل بعض القيادات ولكن نحن للأسف قبلنا حتى بمهاجرة الفكرة وذهابها لدول الجوار
- ماجد المطيري: كان المفروض أن تقدم الحكومة برنامج عملها الأسبوع الماضي وقطر ستنظم بطولة كأس العالم ونحن لا نزال نفتخر بمشاركتنا في البطولة عام 1982
- عبدالله فهاد: مساءلة الحكومة واردة إذا لم تقم بتحقيق طموحات المواطنين..وهناك تردد في اتخاذ القرارات وتأخير واضح في قرارات أخرى وعندما نتحدث عن القروض تتذكرون العدالة وعجز الميزانية
- عيسى الكندري: نحن بانتظار برنامج عمل حكومي يحقّق الأهداف المرجوة والتطلعات التي احتواها الخطاب الأميري وخصوصا الاستدامة وتنويع مصادر الدخل بالنسبة للدولة
- محمد هايف: هناك مساجين على تغريدة وعلى أسباب تتعلق بتبرعات وهؤلاء لم يشملهم العفو.. وفاتحة خير تطبيق السوار على فرعية شمر فليطبق على غيرهم وليكن العفو عنوان المرحلة المقبلة
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية للمجلس حيث سيستكمل النواب مناقشة الخطاب الأميري.
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